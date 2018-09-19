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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 9:39 19.09.2018 - 09:39

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер правящей в Южной Корее Демократической партии Ли Хэ Чхан в ходе встречи с председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом предложил провести межпарламентскую встречу двух корейских государств до конца 2018 года.

"Председтель Национального собрания (Южной Кореи - ИФ) Мун Хи Сан уже направил послание с предложением провести межпарламентскую встречу. В ходе встречи мы озвучим предложение о проведении встречи в этом году", - сказал журналистам Ли Хэ Чхан перед встречей с Ким Ён Намом.

Ли Хэ Чхан вместе с председателем партии Демократии и мира Чон Дон Ёном и главой партии Справедливости Ли Чжон Мием сопровождают президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в поездке в Пхеньян.

"Я пришел сюда с непоколебимой решимостью наладить вечные межкорейские отношения", - сказал Ли Хэ Чхан на встрече с Ким Ён Намом.

Южнокорейский телеканал Уай-ти-эн сообщает, что 90-летний Ким Ён Нам поприветствовал южнокорейских парламентариев, и выступил за то, чтобы оба корейских государства продолжили движение к объединению.

1кю ар

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