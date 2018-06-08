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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 23:59 08.06.2018 - 23:59

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам посетит Россию, чтобы принять участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 , сообщает центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель президиума ВНС КНДР Ким Ен Нам скоро нанесет визит в Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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