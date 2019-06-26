Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 4:18

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Глава протокола администрации президента США Дональда Трампа Шон Лоулер был снят с работы перед саммитом G-20 на фоне расследования о "дискриминации и преследованиях", сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

По их данным, сотрудники канцелярии начальника протокола были проинформированы о том, что Лоулер был временно отстранен от должности до завершения расследования.

Еще один чиновник сообщил, что глава протокола планирует подать в отставку после саммита G-20, который стартует в эту пятницу в японской Осаке.

Вместо Лоулера, его помощница Мэри-Кейт Фишер будет сопровождать Трампа на саммите, заявили источники.

Они отказались уточнить специфику обвинений в отношении шефа протокола, отметив, что многие сотрудники в его офисе подали в отставку в знак протеста против его руководства и поведения.

Получить комментарий самого начальника протокола телеканалу не удалось.

Лоулер был выдвинут Трампом на эту должность в сентябре 2017 года. В ноябре 2017 года его кандидатуру утвердил Сенат.

1вз тг

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