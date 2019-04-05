Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 16:22

(техповтор, уточняется дата в 4-м абзаце)

Дубай. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава разведки Алжира Атман Тартаг в пятницу был отправлен в отставку, сообщает алжирский телеканал "Ан-Нахар".

Решение о его отставке было принято временным правительством страны после ухода с поста президента Алжира Абдельазиза Бутефлики.

А.Тартаг - бывший генерал алжирской армии, он активно поддерживал А.Бутефлику.

2 апреля после массовых акций протеста А.Бутефлика объявил, что уходит со своего поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Согласно конституции Алжира, теперь временным лидером страны станет председатель верхней палаты парламента - Совета Нации, и этот пост в настоящее время занимает Абделькадер Бенсалах, который является союзником А.Бутефлики.

Однако в пятницу в столице Алжира начались первые после отставки А.Бутефлики масштабные антиправительственные протесты. Участники демонстраций требуют отставки соратников А.Бутефлики, в том числе премьер-министра Нуреддина Бедуи, а также А.Бенсалаха, который теперь должен стать исполняющим обязанности президента страны.

1бф аю

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