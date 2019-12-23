Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 16:55

Брюссель. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу в 2020 году посетит Сербию, сообщает в понедельник сербский телерадиоканал РТС со ссылкой на военное ведомство в Белграде.

По данным РТС, визит был подтвержден в ходе встречи главы оборонного ведомства Сербии Александра Вулина с российским послом Александром Боцном-Харченко.

Посол России в свою очередь вручил министру обороны приглашение на Московскую конференцию, которая запланирована на апрель.

В беседе с Боцаном-Харченко глава минобороны Сербии подчеркнул, что страна придерживается военного нейтралитета и проводит самостоятельную независимую внешнюю политику, при этом поддерживает добрые отношения с партнерами как на Востоке, так и на Западе.

По его словам, уходящий год был самым успешным по количеству реализованных проектов, при этом Белград намерен и далее развивать сотрудничество с ОДКБ и двусторонние отношения со странами-участницами этой организации.

Российский посол в свою очередь отметил, что сотрудничество России и Сербии в сфере обороны постоянно развивается и что военно-техническое, военно-экономическое и военно-образовательное сотрудничество являются значительными сегментами двусторонних связей.

1ар де

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