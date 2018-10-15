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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 21:04 15.10.2018 - 21:04

Хмеймим (Сирия). 15 октября. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщают о вылазке боевиков ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) на юге сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где за контроль над ситуацией отвечают США и подконтрольные им формирования.

"В результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса", - сообщил на брифинге в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, боевики ИГИЛ 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, в результате которого захватили в плен и вывезли в Хаджин 130 семей общей численностью около 700 человек.

"Похищенные мирные жители фактически взяты в заложники и могут быть использованы террористами в качестве "живого щита" для прикрытия террористов от возможного наступления Сирийских демократических сил", - сказал генерал.

Он подчеркнул, что, "несмотря на заявление американской стороны о победе над ИГИЛ в Сирии, террористы по-прежнему сохраняют контроль над отдельными районами страны". При этом возглавляемая США международная коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования Сирийских демократических сил "продолжают имитировать борьбу с игиловцами на юге провинции Дейр-эз-Зор".

Кроме того, В.Савченко сообщил о том, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Раша, Акч-Баэр (трижды), Айн-эн-Наур, Джубб-эз-Зарур, Икко провинции Латакия", - сказал генерал.

др

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