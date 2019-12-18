Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 21:35

Берлин. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп призывает ЕС подумать об ответных санкциях против США в связи с планами конгресса об ограничительных мерах, связанных с "Северным потоком-2".

"Берлину и Брюсселю пора занять четкую политическую позицию и ответить целенаправленными контрмерами", - приводит слова Шеппа газета "Зюддойче цайтунг".

По его мнению, на кону стоит энергетическая независимость Европы.

Шепп добавил, что "санкции (США - ИФ) затронут не столько Россию, сколько в первую очередь европейские компании и энергетические интересы Германии".

"Северный поток-2" повышает энергобезопасность Европы и обеспечивает сохранение низких цен на энергоносители - в том числе по сравнению с более дорогим американским сжиженным природным газом", - отметил Шепп. США же, по его мнению, "хотели использовать санкции для продвижения продажи СПГ в Европу".

Того же мнения, как сообщалось, придерживается премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг: "Американские санкции стали дополнительным бременем для германо-американских отношений. Их единственная цель - вывести американский газ, добытый методом гидроразрыва, на рынок (Европы - ИФ)".

Сенат США во вторник одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток - 2".

Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

1ка во

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