Этот контент был опубликован 16 мая 2020 г. 17:22

Москва/Дубай. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в субботу опроверг информацию о том, что на главу МИД ОАЭ Абдаллу бен Заида якобы было совершено покушение, в результате которого он был ранен или даже погиб.

"Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Заида не соответствует действительности. Атаки на принца не было. Планируем встречу с принцем Абдаллой в ближайшее время во время визита в ОАЭ", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

РФПИ активно контактирует с лидерами арабского мира по вопросам инвестиций.

Ранее в субботу в соцсетях появилась информация о том, что на министра иностранных дел ОАЭ, принца Абдаллу бен Заида было совершено покушение в столице ОАЭ Абу-Даби. Сообщение сопровождалось видеороликом, на котором запечатлены несколько горящих автомобилей и черные клубы густого дыма. Авторы сообщений писали, что глава МИД ОАЭ либо был ранен, либо погиб в результате этого покушения.

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