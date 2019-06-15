Этот контент был опубликован 15 июня 2019 г. 15:43

Брюссель. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в субботу призвал международное сообщество как можно скорее отреагировать на угрозы поставкам энергоносителей с Ближнего Востока.

"Необходим быстрый и решительный ответ на угрозу поставок энергоносителей... созданную последними террористическим актами в районе Персидского залива", - приводят западные СМИ слова аль-Фалиха на встрече в Японии министров энергетики стран G20.

Ранее, напоминают СМИ, министр призывал обеспечить безопасность судоходства в регионе и отмечал, что Эр-Рияд "с большим беспокойством" следит за складывающейся ситуацией.

13 июня два танкера, принадлежащие японской и норвежской компаниям, подверглись нападению в Оманском заливе.

Агентство Associated press сообщало со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности Японии, что танкеры перевозили "связанный с Японией" груз.

При этом инцидент имел место на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Премьер прибыл в Тегеран в минувшую среду, чтобы попытаться снизить напряженность на Ближнем Востоке.

США и Великобритания обвинили в нападении Иран, в Тегеране эти обвинения отвергают.

1аю ав

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