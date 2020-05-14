Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 18:48

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Сенатор от американского штата Северная Каролина Ричард Берр в четверг покидает пост главы сенатского комитета по разведке, проинформировал лидер сенатского большинства Митч Макконелл.

"Сенатор Берр связался со мной утром, чтобы проинформировать о решении уйти с поста председателя комитета по разведке на время расследования", - говорится в заявлении Макконелла.

"Мы пришли к согласию, что такое решение послужило бы интересам комитета. Оно вступит в силу к концу завтрашнего дня", - отметил Макконелл.

В отношении сенатора Берра в настоящее время проходит расследование в связи с возможной торговлей внутренней информацией.

Министерство юстиции США проводит расследование в связи с продажей Берром акций на сумму до 1,72 млн долларов в начале этого года.

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