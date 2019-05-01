Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 22:29

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по юридическим делам Сената США Линдси Грэм заявил, что планирует пригласить спецпрокурора Роберта Мюллера выступить перед его комитетом после того, как в среду на слушаниях на вопросы сенаторов ответил генпрокурор Уильям Барр.

"Я планирую его спросить, есть ли ему что сказать относительно беседы, с чем он не согласен? Если есть, он может прийти и рассказать нам", - сказал на заседании комитета Л.Грэм.

"Я собираюсь дать ему шанс поправить ваши слова, которые он может считать неточными или вводящими в заблуждение", - добавил он.

Р.Мюллер пришел к выводу, что перед выборами 2016 года не было сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Кроме того, спецпрокурор не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

1эф бм

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