Глава Скотланд-Ярда предупредила о росте расходов на безопасность при Brexit без сделки

Лондон. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Скотланд-Ярда Крессида Дик в четверг заявила, что Лондон может столкнуться с увеличением расходов в области безопасности и в сфере обеспечения деятельности правоохранительных органов в случае выхода страны из ЕС (Brexit) без соглашения.

"Нам придется заменить некоторые вещи, которые мы сейчас используем для доступа к базе данных, и с помощью которых мы можем быстро задерживать и выдавать преступников. Нам придется заменить эту систему другой, которая будет такой же эффективной, насколько это возможно", - сказала К.Дик в эфире телерадиокорпорации BBC.

"Несомненно, на это будут направлены большие суммы, и потенциально это будет нести риски для общества",- подчеркнула она.

В настоящий момент страны-члены ЕС осуществляют полицейское и судебное сотрудничество по уголовным делам на уровне союза. В соответствии с Договором о ЕС, эта сфера взаимодействия включает в себя оперативное сотрудничество между органами власти для предотвращения и расследования преступлений, подготовки кадров, а также составления базы данных и обмена нужной информацией между странами. В сфере сотрудничества полиции и судов в ЕС действуют, в частности, Европол, Евроюст и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством.

В случае выхода Британии из ЕС без заключения соглашения стране придется отказаться от этой системы в области безопасности.

На прошлой неделе стало известно, что Еврокомиссия основательно готовится к варианту Brexit без соглашения с Великобританией и приступает к реализации специального плана действий для сценария "без сделки".

1тэ аю

Neuer Inhalt Horizontal Line