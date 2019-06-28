Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 21:14

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид, председательствовавшая в пятницу в Вене на совместной комиссии СВПД по иранской ядерной программе, сообщила, что механизм расчетов с Ираном INSTEX запущен.

"Франция, Германия и Великобритания сообщили участникам (встречи - ИФ), что INSTEX запущен и доступен для всех государств-членов ЕС и что первые транзакции обрабатываются. Будет продолжено дополнительное сотрудничество с соответствующей иранской организацией (STFI), которая уже создана", - говорится в заявлении от имени председателя комиссии, которое ЕВС распространила в Брюсселе.

В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые страны ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.

"Они также работают над тем, чтобы открыть INSTEX для экономических операторов из третьих стран", - сообщается в заявлении.

28 июня 2019 года в Вене состоялось заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий, на котором были подведены итоги и обсуждены последние события, касающиеся как отмены антииранских санкций, так и выполнения обязательств Ирана, связанных с ядерной областью.

Согласно условиям СВПД, совместная комиссия отвечает за надзор за выполнением соглашения.

Председателем совместной комиссии от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини является Шмид.

Во встрече участвовали на уровне политических директоров представители Великобритании, Германии, Франции, Китая, России и Ирана.

В своем заявлении Шмид отметила, что участники встречи напомнили о важности дальнейшего полного и эффективного осуществления соглашения всеми сторонами. В то же время они подтвердили, что снятие санкций является важной частью соглашения, и провели обзор своих соответствующих обязательств.

"Участники также подвели итоги усилий, направленных на смягчение негативного воздействия выхода США из соглашения и возобновленных американских санкций - шаге, о котором они неоднократно выражали глубокое сожаление", - сказано в заявлении.

Шмид также указала, что участники "отметили хороший прогресс, в частности, в модернизации исследовательского реактора в Араке и в проекте по производству стабильных изотопов в рамках преобразования установки в Фордо, как это предусмотрено СВПД".

"Они (участники - ИФ) подчеркнули важность проектов с точки зрения ядерного нераспространения. В отношении Арака участники особенно приветствовали прогресс, достигнутый Китаем и Соединенным Королевством, включая подписание контракта между Китаем и Ираном о переходном анализе", - говорится в документе.

Совместная комиссия, отметила Шмид, подтвердила свою твердую приверженность полной поддержке этих ядерных проектов, включая своевременное завершение модернизации исследовательского реактора Арак и поставку необходимого оборудования.

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