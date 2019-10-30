Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 19:30

Дубай. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Командующий спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани в начале октября совершил визит в Багдад на фоне начала массовых протестов в Ираке.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на двух высокопоставленных представителей иракских властей, пожелавших остаться неизвестными.

Совещание проходило в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства. Во встрече под председательством премьера Ирака Адиля Абдула-Махди, кроме Сулеймани, приняли участие руководители служб безопасности страны.

"Мы в Иране знаем, как иметь дело с протестами. Это происходило и в Иране, и мы взяли их под контроль", - заявил, по словам источников, Сулеймани иракским властям.

Однако, напоминают AP, спустя примерно месяц массовые акции протеста вновь вспыхнули в Ираке. Антиправительственные демонстрации также активно проходили в Ливане, и накануне глава правительства Ливана Саад Харири в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.

Агентство также отмечает, что среди лозунгов на акциях протеста в Ираке звучали требования в адрес Тегерана прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака.

В свою очередь иранские власти ранее обвинили США, Саудовскую Аравию и Израиль в разжигании беспорядков в Ираке и Ливане.

Акции протеста в Ираке начались в октябре. Они возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

В Ливане антиправительственные протесты вспыхнули на фоне экономического кризиса. Протестующие блокируют движение на дорогах, остаются закрытыми университеты, школы и банки.

Протестные акции, сопровождающиеся беспорядками, усилились после того, как лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что демонстрантами могут манипулировать политические соперники, критикующие его движение.

Тем временем турецкое издание "Сабах" отмечает, что антиправительственные протесты в Ираке и Ливане подрывают влияние Ирана в регионе, которое заключалось в поддержке правительств и вооруженных формирований в этих странах.

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