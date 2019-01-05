Глава тайваньской администрации призвала к международной поддержке острова

Этот контент был опубликован 5 января 2019 г. 10:28

Брюссель. 5 января. ИНТЕРФАКС - Руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь после недавних заявлений председателя КНР Си Цзиньпина по поводу Тайваня обратилась к международному сообществу за поддержкой.

"Мы надеемся, что международное сообщество воспримет это (ситуацию - ИФ) серьезно, сможет выразить поддержку и помочь нам", - приводят ее слова западные СМИ.

При этом она указала, что в Пекине сложилось "неверное понимание" желаний жителей Тайваня, и что "политический шантаж не поможет в налаживании отношений между обеими сторонами Тайваньского пролива".

Ранее председатель КНР заявил, что "идея независимости Тайваня идет вразрез с ходом истории и в конечном итоге приведет в тупик". Об этом Си Цзиньпин сказал, выступая на собрании, посвященном 40-летию "Обращения к тайваньским соотечественникам".

Глава КНР подчеркнул, что власти Китая не допустят никакой сепаратистской деятельности на Тайване.

"Китайцы не должны воевать с китайцами, мы стараемся быть максимально искренними в нашем желании мирного воссоединения, поскольку это отвечает интересам прежде всего наших сограждан, в том числе и тех, кто живет на другом берегу пролива. Мирное решение Тайваньского вопроса - это верный путь к поддержанию стабильности и мира в регионе, а также поощрению всеобщего развития в интересах соотечественников", - убежден Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин заявил, что независимость Тайваня не является приемлемым вариантом для Китая, и что она противоречит истории и ведет в тупик.

Председатель КНР призвал обе стороны достичь консенсуса по единству как можно скорее и не оставлять эту проблему будущим поколениям.

Си Цзиньпин также заявил, что КНР сохраняет за собой возможность применения всех необходимых мер против иностранного вмешательства и сепаратистских движений.

Заявление китайского лидера многие расценили как ответ Цай Инвэнь, которая в новогоднем обращении сообщила о неготовности Тайваня отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР.

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