Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Техасской железнодорожной комиссии Уйэн Кристиан (Wayne Christian) 5 мая проголосует против пропорционального ограничения нефтедобычи в штате.

В статье, опубликованной на сайте комиссии, он отметил, что если в 1950 году Техас контролировал свыше 20% мирового предложения нефти, то теперь только 5%, поэтому требование правительства о сокращении нефтедобычи на 20% не окажет существенного влияния.

Более того, промышленность уже сама снижает добычу. Разрешив работать рыночным механизмам, производители могут самостоятельно определить, какие уровни добычи экономически целесообразны, пишет он.

Кристиан отметил, что практически все крупные нефтегазовые ассоциации выступили против пропорционального сокращения добычи, а компания Diamondback Energy (SPB: FANG) заявила, что если будет принято решение о пропорциональном сокращении, то ей придется остановить все бурение в Техасе.

По его словам, некоторые критики, в том числе, один из демократов, баллотирующихся на пост члена Железнодорожной комиссии, призвали принять "смелые решения", такие, как пропорциональное сокращение. "Но действительно смелое решение в процессе управления - это не поддаваться давлению и говорить "нет", - заявил Кристиан.

Он отметил, что учредил рабочую группу с участием представителей торговых ассоциаций, которые представляют тысячи компаний, чтобы разработать идеи и предложения для того, чтобы обеспечить смягчение требований регулирующих органов, сохранить бизнес на плаву и сохранить рабочие места.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил "Интерфаксу", что Минэнерго РФ находится в контакте с руководителями Техасской железнодорожной комиссии. "Мы считаем, что США могли бы не просто на словах сказать о том, что у них идет сокращение добычи или будет сокращаться добыча, а чтобы они это формализовали в связи с тем, что такие полномочия есть на уровне штатов", - сказал он.

"Наши коллеги сейчас активно рассматривают различные механизмы и возможности. Я считаю, что это был бы хороший сигнал рынку - как раз в плане усиления определенности на будущее", - добавил Новак.

"Мы понимаем, что такие инструменты давно не применялись, они были еще в прошлом веке, мы понимаем, что законодательство не позволяет США на федеральном уровне принимать такие решения, но, если такими полномочиями обладают на уровне штатов определенные регуляторы, мы считаем, было бы хорошо для рынка в текущей сложной ситуации дать более четкую свою позицию, формализовав свои сокращения", - заметил министр.

"Мы находимся в контакте с министром энергетики США и с регулятором Техаса. Но они взаимодействуют также и с другими штатами", - добавил он.

На прошлой неделе один из членов Texas Railroad Commission Райан Ситтон заявил, что Новак призвал Техас пойти на шаги по ограничению добычи нефти, так как это поможет ОПЕК+ также двигаться в этом направлении. "Я вчера снова поговорил с российским министром энергетики. Он сказал, что нужно больше решительных действий (для решения проблемы низких цен на нефть - ИФ). Однако, по его словам, обсуждение в ОПЕК дополнительных инициатив было бы возможно, лишь если Техас, со своей стороны, сможет принять какие-то официальные меры (по снижению добычи - ИФ)", - заявил Ситтон.

Однако в тот же день регулятор не стал принимать решения относительно снижения добычи нефти. В ходе переговоров два члена Texas Railroad Commission из трех выступили за то, чтобы обратиться к генпрокурору штата с просьбой оценить законность подготовленных предложений.

Ситтон отметил, что лично он готов высказаться за снижение добычи на 1 млн б/c, то есть на 20%. Он отметил в своем твиттере, что такое снижение должно быть временным и прекратиться, когда спрос на нефть в мире превысит отметку в 85 млн б/c.

ОПЕК+, принимая решение о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн б/с в мае-июне и далее чуть снижая сокращения до мая 2022 года, призвали других мировых производителей пропорционально снизить добычу. В частности, министры энергетики G20, куда входят и США - крупнейший в мире производитель и потребитель нефти - подписали коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования.

Сс ск пч

SPB$#&: FANG

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!