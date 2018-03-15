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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 8:38 15.03.2018 - 08:38

Стамбул. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Визит главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Вашингтон, назначенный на 19 марта, отложен, сообщает газета Дейли Сабах" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Дата, на которую переносится визит, не называется.

Информация о переносе визита появилась после того как во вторник президент США Дональд Трамп снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.

В Вашингтоне М.Чавушоглу и Р.Тиллерсон должны были провести переговоры.

На встрече стороны должны были обсудить дальнейшие действия в сирийском Манбидже. В частности, в ходе встречи министры планировали обсудить выход из Манбиджа курдских бойцов YPG (Курдские силы самообороны).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости проведения военной операции в Манбидже и Идлибе.

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