Глава турецкого МИД считает, что РФ и Иран должны ускорить процесс создания новой сирийской конституции
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Стамбул. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Иран должны повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы ускорить формирование комиссии по подготовке новой сирийской конституции, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Турция, как страна гарант интересов сил оппозиции, предоставила список из 50 человек, которые могут войти в состав комиссии. Однако режим Башара Асада до сих пор не предоставил своего списка", - сказал он в эфире турецкого телеканала ТРТ-Хабер.
М.Чавушоглу напомнил, что решение о создании комиссии по подготовке новой конституции Сирии было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.
"Нам говорят, что не в силах оказать давления на Асада. Однако мы этого не допускаем. Страны-гаранты по Сирии обязаны выполнять свои обязательства", - отметил глава турецкой дипломатии.
кю ар
Интерфакс