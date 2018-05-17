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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 11:25 17.05.2018 - 11:25

Стамбул. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Иран должны повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы ускорить формирование комиссии по подготовке новой сирийской конституции, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция, как страна гарант интересов сил оппозиции, предоставила список из 50 человек, которые могут войти в состав комиссии. Однако режим Башара Асада до сих пор не предоставил своего списка", - сказал он в эфире турецкого телеканала ТРТ-Хабер.

М.Чавушоглу напомнил, что решение о создании комиссии по подготовке новой конституции Сирии было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

"Нам говорят, что не в силах оказать давления на Асада. Однако мы этого не допускаем. Страны-гаранты по Сирии обязаны выполнять свои обязательства", - отметил глава турецкой дипломатии.

кю ар

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