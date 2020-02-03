Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 17:22

***Анкара проинформировала Москву о событиях в Идлибе

Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

"Нанесены удары по 54 целям сил режима. По данным из различных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных армии режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада", - сказал министр, которого цитирует агентство "Анадолу".

"Турция проинформировала российскую сторону об атаках в Идлибе", - отметил он.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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