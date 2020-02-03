Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 17:28

***Анкара проинформировала Москву о событиях в Идлибе

Стамбул. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Турции Хулуси Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел сирийских военных "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

"Нанесены удары по 54 целям сил режима. По данным из различных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных армии режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада", - сказал министр, которого цитирует агентство "Анадолу".

"Турция проинформировала российскую сторону об атаках в Идлибе", - отметил он.

Акар уточнил, что, несмотря на предупреждения Анкары о перемещениях турецких военных, сирийские правительственные силы все равно атаковали турок.

Министр добавил, что в связи с ситуацией в Идлибе турецкие военные продолжают "предпринимать все необходимые меры".

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - пять военных и три мирных жителя.

По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы. Турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ.

"Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в Центре журналистам.

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