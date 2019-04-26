Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 17:41

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что видит практический смысл в предъявлении в США обвинений против сотрудников ГРУ и считает, что некоторые из них, в конце концов, могут оказаться в тюрьме.

"Мы предприняли ряд мер в отношении некоторых сотрудников ГРУ. Например, мы предъявили обвинения ряду сотрудников ГРУ за их роль в крупной хакерской кампании, нацеленной на подрыв международной антидопинговой системы", - сказал К.Рэй, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

"Некоторые люди иногда спрашивают, есть ли смысл предъявлять обвинения сотрудникам иностранной разведки. И я лично думаю, что в этом есть смысл", - заявил директор ФБР.

Он отметил, что у тех лиц, которым предъявляются обвинения, значительно сокращаются их возможности для путешествий.

"И у ФБР - хорошая память и длинные руки", - указал К.Рэй.

Кроме того, он добавил, что не будет удивлен, если кто-то из этих людей, в конце концов, предстанет перед американским правосудием.

"И я не буду удивлен, если однажды некоторые из этих людей окажутся за решёткой", - сказал директор ФБР.

Летом прошлого года власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. По версии следствия, обвиняемые взламывали компьютерные сети Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также публиковали украденные электронные письма в интернете.

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