Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 22:03 18.06.2018 - 22:03

Вашингтон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Специальный прокурор Роберт Мюллер не "охотится на ведьм", расследуя так называемое "российское дело", считает директор ФБР США Кристофер Рэй.

"Сенатор, как я говорил вам в прошлом месяце и как я говорил ранее, я не считаю, что расследование спецпрокурора Мюллера является "охотой на ведьм", - сказал К.Рэй в ходе слушаний в юридическом комитете сената США в ответ на вопрос, есть ли у него основания полагать, что расследование по России было дискредитировано.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал расследование под руководством Р.Мюллера "сфабрикованной охотой на ведьм".

"Еще ни одно расследование не проходило при участии столь предвзятой и противоречивой группы людей. Это все оправдание демократов за поражение на выборах (президента США в 2016 году - ИФ)", - писал американский лидер в "Твиттере".

Д.Трамп также неоднократно обвинял СМИ и демократическую партию в "охоте на ведьм", говоря о расследовании связей его предвыборного штаба с Россией.

Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

1йф жг

Neuer Inhalt Horizontal Line