Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 22:33

Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель фракции Европарламента "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт видит в попытке британских партий договориться шанс выхода из тупика Brexit.

"Хорошо, что премьер-министр Тереза Мэй ищет компромисс между сторонами. Лучше поздно, чем никогда", - написал во вторник в Twitter евродепутат, участвовавший в переговорной команде ЕС, после объявления главы правительства Великобритании о намерении встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.

Г.Верхофстадт и раньше заявлял, что урегулировать внутреннюю британскую ситуацию вокруг Brexit можно только через политический компромисс.

1ов тг

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