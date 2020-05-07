Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 19:26

Нью-Йорк. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Выход американской экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет медленным в условиях очень высокой по историческим меркам безработицы, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на телеканале NBC в четверг.

"Я не думаю, что нас ждет еще одна Великая депрессия", - отметил Кашкари, добавив, при этом, что восстановление экономики будет в значительной мере зависеть от того, насколько успешно власти смогут бороться с пандемией коронавируса.

"Нам удастся избежать депрессионного сценария, поскольку власти продолжат вести активную борьбу, помня об ошибках, допущенных политиками в период Великой депрессии несколько десятилетий назад", - добавил он.

Кашкари заявил, что новые данные по американскому рынку труда, вероятно, будут крайне негативными. Ранее опубликованная статистика по безработице в США, по его словам, недооценивает количество тех, кто остался без работы при нынешнем кризисе.

В марте безработица в США составила 4,4%, а апрельские данные министерства труда, по оценкам Кашкари, покажут ее рост до 16-17%. Однако в реальности безработица в Штатах, вероятно, уже составляет 23-24%, заявил он, отметив неточность результатов проводимых опросов.

Минтруда США обнародует апрельские данные о безработице 8 мая в 15:30 МСК. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют сокращение числа рабочих мест в американской экономике на 22 млн в прошлом месяце. Для сравнения: в марте экономика США потеряла 701 тыс. рабочих мест.

Безработица в Штатах выросла в апреле до 15%, прогнозируют аналитики.

Отчет ADP Research Institute, опубликованный в среду, показал, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле 2020 года сократилось на 20 млн 236 тыс. В марте, по данным ADP, частный сектор потерял 149 тыс. рабочих мест.

Отчет ADP, как и данные министерства труда США о занятости, которые будут опубликованы 8 мая, учитывает лишь первые две недели апреля, в связи с чем, не отражает в полной мере масштаб кризиса в сфере занятости, предупредила организация.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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