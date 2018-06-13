Глава ФРС будет проводить пресс-конференции после каждого заседания FOMC с начала 2019г
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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы (ФРС) станут проводиться после каждого заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), начиная с января 2019 года, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая после завершения июньского заседания.
"Хочу отметить, что увеличение числа пресс-конференций вдвое ни о чем не сигнализирует", - сказал он, добавив, что такое решение призвано улучшить процесс донесения решений центробанка до участников рынка.
FOMC проводит восемь заседаний за год. В настоящее время только четыре из них сопровождаются пресс-конференциями председателя Федрезерва.
Служба финансово-экономической информации
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йй мв
Интерфакс