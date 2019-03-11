Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 2:54

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Федерального резерва (ВРС) США Джером Пауэлл заявил, что президент Дональд Трамп не снимет его с должности.

"В законе четко сказано, что у меня четырехлетний срок нахождения на посту. И я намерен отслужить его полностью", - сказал он в эфире телеканала CBS.

Дж.Пауэлл не стал подвергать президента критике или раскрывать содержание своих частных бесед с Д.Трампом, сославшись, что "это было бы неуместно" .

"Я стараюсь не комментировать решения президента. Не думаю, что уместно комментировать президента или, откровенно говоря, любого другого избранное должностное лицо", - сказал финансист.

В прошлом году Д.Трамп подверг Дж.Пауэлла резкой критике за то, что ФРС с 19 декабря 2018 года в четвертый раз за год повысила базовую учетную ставку на четверть процентного пункта - с 2,25% до 2,5%. Это, по мнению президента США, ослабляет экономический рост.

По сообщениям агентства Bloomberg, тогда глава Белого дома активно обсуждал со своим окружением возможность отставки Дж.Пауэлла.

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