Берлин. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью немецкому информагентству "Дпа" подтвердила позицию партии по проекту "Северный поток 2".

"Неважно, нравится нам это или нет - мы поддерживаем этот проект", - сказала А.Крамп-Карренбауэр. По ее словам, с точки зрения Германии в условиях последовательного отказа от использования угля и атомной энергии главным альтернативным энергоносителем остается газ.

"Ясно и то, что у многих соседних стран проект вызывает страхи и беспокойства, особенно, в Украине, но и в Польше", - сказала представитель партии. В первую очередь Киев опасается, что в связи с постройкой и вводом в эксплуатацию новой трубы пострадает газовый транзит через Украину.

А.Крамп-Карренбауэр указала: А.Меркель "очень активно борется за то, чтобы гарантии безопасности для Украины были урегулированы".

Строительство газопровода "Северный поток 2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор уже подала две заявки на два разных маршрута прокладки трубы.

26 марта Датское энергетическое агентство (ДЭА) постановило, что необходимо провести обязательное исследование альтернативного маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и подать новую заявку и комплект документации по оценке воздействия газопровода на окружающую среду.

В свою очередь оператор "Северного потока 2", компания Nord Stream 2 подала апелляцию, в апелляционной жалобе она росит признать недействительным решение ДЭА. Одновременно 15 апреля компания-оператор подала требуемую новую заявку на получение разрешения на укладку газопровода по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм".

26 марта компания Nord Stream 2 приглашала на стройку в Германии иностранных журналистов, в беседах с ними представитель компании Nord Stream 2 в Германии Йенс Мюллер сказал, что Nord Stream 2 рассчитывает завершить проект создания газопровода в соответствии с планом к концу 2019 года, и компанию не смущает отсутствие разрешения на прокладку трубопровода от Дании.

"У нас есть веские причины рассчитывать на разрешение в Дании, поэтому мы не спекулируем на тему, сколько времени нам нужно. У нас есть заказы, мощности, корабли в распоряжении. Это хорошие основания для завершения проекта в конце 2019 года", - заявил Й.Мюллер.

1тф аг

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