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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 9:22 02.07.2018 - 09:22

Берлин. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Глава Христианско-социального союза (ХСС) и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который накануне собирался подавать в отставку, в понедельник планирует встретиться с канцлером Ангелой Меркель и еще раз обсудить миграционную политику.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы фракции ХДС/ХСС, заседание фракции по-прежнему запланировано на 14:00 (15:00 мск), однако, по данным таблоида "Бильд", заседание переносится на 17:00 (18:00 мск).

Накануне источники на заседании президиума ХСС сообщили, что министр заявил о планах подать в отставку. Однако около 2 часов в ночь с воскресенья на понедельник Х.Зеехофер сказал журналистам, что планирует освободить обе занимаемые должности, но только в течение трех ближайших дней и только после переговоров с ХДС, лидером которой является А.Меркель.

"Я сказал, что освобожу обе должности в ближайшие три дня. И что мы сделаем еще один промежуточный шаг навстречу ХДС. Все остальное мы решим после переговоров с ХДС. Завтра мы поговорим еще раз", - заявил министр накануне журналистам в Мюнхене после заседания президиума партии ХСС. По его словам, он собирается обсуждать с канцлером "пограничный контроль и отправку беженцев назад".

В минувшую пятницу по итогам саммита ЕС в Брюсселе А.Меркель заявила, что договорилась о ряде решений миграционного кризиса на уровне ЕС, в том числе о том, что Греция и Испания будут забирать назад беженцев из Германии, уже зарегистрированных и сдавших отпечатки пальцев в этих двух странах.

Изначально Х.Зеехофер поставил канцлеру ультиматум и пообещал, что в случае, если приемлемых договоренностей по мигрантам на саммите ЕС достигнуто не будет, он воспользуется своими полномочиями главы МВД и даст указание с 1 июля не пропускать в ФРГ мигрантов, зарегистрированных в других странах. А.Меркель с такой перспективой была не согласна и вела переговоры на саммите с целью такой ход развития событий предотвратить.

По ее мнению, результата ее переговоров в Брюсселе должно быть достаточно для того, чтобы Х.Зеехофер отказался от реализации своих планов 1 июля.

"В сумме все то, о чем мы в целом договорились, этому равнозначно", - сказала она в воскресенье в интервью телеканалу ЦДФ, отвечая на вопрос, удалось ли выполнить требования ХСС. При этом она добавила, что выражает свое личное мнение.

"Это мое личное восприятие. ХСС, конечно, должен решать для себя", - сказала канцлер.

1тф др

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