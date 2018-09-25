Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 16:06 25.09.2018 - 16:06

Буэнос-Айрес. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель Центрального банка Аргентины Луис Капуто направил президенту страны Маурисио Макри прошение об отставке спустя всего три месяца после вступления в эту должность.

Л.Капуто, бывший трейдер Citigroup и Deutsche Bank, который ранее занимал пост министра финансов в правительстве М.Макри, объяснил свое решение покинуть пост главы Центробанка причинами личного характера.

"Решение об отставке связано с личными причинами при наличии уверенности в том, что новое соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) восстановит доверие к бюджетному, финансовому, монетарному и валютному режимам", - говорится в заявлении аргентинского ЦБ, опубликованном во вторник.

Аргентина переживает самый тяжелый валютный кризис за последние 17 лет, и основной задачей 53-летнего Л.Капуто на посту главы Центробанка была стабилизация курса песо, который рухнул на 50% в этом году.

Аргентинский ЦБ 30 августа поднял ключевую процентную ставку сразу на 15 процентных пунктов - до 60% годовых с 45%. В настоящее время ставка аргентинского ЦБ является самой высокой в мире.

М.Макри в интервью Bloomberg Television в понедельник заявил, что правительство стабилизировало ситуацию в стране и работает совместно с МВФ, рассчитывая ускорить перечисление Аргентине средств из открытой ей кредитной линии на сумму $50 млрд евро.

Он отметил, что МВФ предоставит Аргентине более существенную поддержку, однако не стал раскрывать деталей, пообещав сделать это "в ближайшие дни". Соглашение с МВФ, по его словам, предусматривает более прозрачную монетарную политику.

По словам М.Макри, шансы очередного дефолта в экономике Аргентины равняются нулю.

Ранее источники различных СМИ сообщали, что Аргентина ведет переговоры с МВФ об увеличении размера кредитной линии. В частности, газета La Nacion писала, что обсуждается ее увеличение на $3-5 млрд.

Курс аргентинского песо по данным на 16:45 мск теряет 3,7% относительно доллара США на торгах во вторник и составляет 38,697 песо/$1.

Доходность аргентинских гособлигаций расткт на данных об отставке главы ЦБ. Доходность десятилетних бондов выросла на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 9,4% годовых, более долгосрочных бумаг - с погашением в 2046 году - взлетела на 21 б.п., до 9,7%.

пк ак ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line