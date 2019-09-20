Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 21:14

Дубай. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Санкции США в отношении Центрального банка Ирана свидетельствуют о том, что у Вашингтона более нет средств давления на Тегеран, заявил журналистам управляющий ЦБ Абдольнасер Хеммати.

"Введение американских санкций против Центрального банка Ирана означает, что у Вашингтона не осталось рычагов для оказания давления на Тегеран", - прокомментировал Хеммати последние меры, о которых ранее в пятницу объявили президент США Дональд Трамп и Минфин США.

Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана. Позже американский Минфин пояснил, что речь идет именно о Центральном банке Ирана.

При этом Трамп подчеркнул, что речь идет о высшем уровне санкций, и что данные санкции являются "очень крупными, очень приоритетными".

В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств.

1ар ав

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