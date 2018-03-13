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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 19:49 13.03.2018 - 19:49

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в понедельник заявил, что считает контакты между США и Россией по координации военных операций в Сирии "очень эффективными".

"Главный способ предотвращения конфликтов - это прямая коммуникация. Как вы знаете, у нас есть прямая связь с представителями вооруженных сил Российской Федерации. Я могу охарактеризовать наше с ними общение как профессионально военное. Контакты случаются несколько раз в сутки. И так продолжается уже несколько лет", - заявил Дж.Вотел на слушаниях Комитета Сената США по делам вооруженных сил.

"Я думаю, что это был очень эффективный способ... предотвратить конфликты как на земле, так и в небе", - добавил генерал.

бф ар ки

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