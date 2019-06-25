Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 22:09

Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии решительно отвергает сообщения о том, что удары сирийской арабской армии и поддерживающих ее российских военных носят неизбирательный характер.

"Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сообщил во вторник по видеосвязи на заседании СБ ООН по Сирии руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Мы, работая здесь на земле, постоянно отмечаем однобокость в освещении событий в Идлибской зоне со стороны ряда стран, которые обвиняют Сирию и Россию в эскалации напряженности, одновременно с этим закрывая глаза на бесчинства джихадистов и их террористическую деятельность в провинции", - добавил он.

1ар ад

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