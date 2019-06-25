Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 22:24

Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - Зону деэскалации в Идлибе готовы покинуть 40-80 тыс. беженцев, сообщил во вторник, выступая по видеосвязи на заседании СБ ООН, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

"По нашим данным, в настоящее время из зоны деэскалации готовы выйти от 40 до 80 тыс. временно перемещенных лиц. Для их приема на территории провинций Хама, Хомс и Дейр эз-Зор подготовлено необходимое количество мест в центрах временного размещения", - сказал он.

"Сирийское правительство готово использовать все имеющиеся возможности по обеспечению необходимых условий для возвращения мирного населения из Идлибской зоны деэскалации", - отметил руководитель ЦПВС.

1ар тг

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