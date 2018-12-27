Глава шиитской группировки после визита Трампа в Ирак обещал использовать все средства для изгнания американских войск из страны

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 2:31

Дубай. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава иракской шиитской группировки "Асаиб Ахль аль-Хакк" Каис аль-Казали после незапланированного визита президента США Дональда Трампа в Ирак обещал изгнать американские войска из страны.

Он написал в своем Twitter, что парламент Ирака проголосует за изгнание американских войск из страны, иначе "Асаиб Ахль аль-Хакк" будут вытеснять их "другими средствами".

Каис аль-Казали является признанным противником США, который поднялся на видное место в качестве лидера шиитского мятежа против американской оккупации.

Группировка "Асаиб Ахль аль-Хак" представлена в парламенте Ирака блоком Бинаа (Binaa bloc), одной из двух конкурирующих коалиций, которые вместе контролируют почти все места в законодательном органе.

Глава блока Ислах (Islah bloc) парламента Ирака Сабах аль-Саиди, в свою очередь, также осудил необъявленный визит президента Д.Трампа, назвав его "вопиющим нарушением суверенитета Ирака".

Он заявил: "Американская оккупация Ирака закончилась". По его словам, Д.Трампа нельзя было пускать в Ирак куда он прибыл так, "будто он (Ирак - ИФ) является штатом США".

С.Саиди призывал к проведению чрезвычайной сессии парламента, чтобы обсудить визит американского президента.

Блок Ислах считается более лояльным по отношению к США, чем конкурирующий блок Бинаа, который поддерживает тесные связи с Ираном.

Президент США Д.Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.

"Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы пообщаться с военными и их командирами и поблагодарить их за успешную службу и чтобы поздравить их с праздником", - говорится в сообщении представителя Белого дома С.Сандерс.

По данным Associated Press, отправление "Борта номер один" Д.Трампа из Вашингтона прошло в условиях максимальной секретности. Вечером в среду самолет приземлился в Багдаде.

Визит Д.Трампа в Ирак состоялся через неделю после того, как Д.Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

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