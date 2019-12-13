Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 6:02

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джеррольд Надлер в последний момент отложил голосование по статьям импичмента президенту Дональду Трампу, сообщают местные СМИ.

Надлер почти после 14 часов слушаний в юридическом комитете по вопросу об импичменте Трампу объявил перерыв до 10:00 (18:00 по мск) пятницы. После чего комитет снова соберется, чтобы провести голосование за выдвижение двух статей импичмента.

Такое решение вызвало волну гнева от республиканцев.

Так, Дуг Коллинз назвал решение Надлера "подлым шагом" и добавил, что республиканцы "никогда не обращались с ними так".

Демократы Палаты представителей обнародовали две статьи импичмента против президента на этой неделе, обвинив его в злоупотреблении властью и препятствии расследованию Конгрессом его действий.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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