Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 2:09

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джерольд Надлер во вторник вызвал двух бывших должностных лиц Белого дома для дачи показаний, сообщает The Hill.

Надлер отправил повестки Энни Дональдсон, которая служила референтом бывшего советника Белого дома Дона Макгана, а также экс-директору по коммуникациям президентской администрации Хоуп Хикс.

Согласно повестке, Хикс должна представить запрашиваемые комитетом документы к 4 июня, а сама дать показания 19 июня.

Дональдсон также должна представить документы к 4 июня, а ответить на вопросы юридического комитета 24 июня.

По мнению демократов, Дональдсон и Хикс стали свидетелями ряда ключевых событий, произошедших во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которые могут свидетельствовать о препятствовании правосудию со стороны администрации президента.

Ранее Надлер уже выдал повестку для получения документов и показаний от Макгана, но бывший юрисконсульт Белого дома отказался ее выполнять.

Позже председатель юридического комитета Палаты представителей США выразил готовность обратиться в суд, чтобы получить показания от Макгана.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Уильям Барр пришел к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления президенту обвинений.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

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