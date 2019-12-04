Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 0:52

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Председатель юридического комитета Палаты представителей США Джерри Надлер считает, что президент США Дональд Трамп поставил "свои личные и политические интересы" выше интересов страны.

"Президент Трамп поставил свои личные и политические интересы выше наших национальных интересов, выше безопасности нашей страны и, самое главное, выше нашего самого драгоценного права, способности каждого из нас участвовать в честных выборах, свободных от коррупции. В Конституции есть решение для президента, который ставит свои личные или политические интересы выше интересов нации, власть импичмента", - заявил Надлер в завершение слушаний по импичменту в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США.

На слушаниях в юридическом комитете в среду выступили четыре профессора, являющиеся экспертами в законодательной сфере. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее ряд слушаний прошли в комитете по разведке палаты представителей США, после которых комитет опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей". В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом - "множество".

Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе - это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам документов.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

1вз тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!