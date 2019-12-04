Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 8:52

Кабул. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Руководитель действующей в Афганистане японской неправительственной организации Peace Japan Medical Services Тетсу Накамура, раненный в среду утром при нападении в Джелалабаде (административный центр провинции Нангархар), скончался от полученных ран, сообщил местным СМИ пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хогьяни.

Ранее сообщилось, что при нападении в Джелалабаде погибли пять сотрудников японской организации, все - граждане Афганистана.

Ни одна из действующих в стране неправительственных вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников гуманитарной организации.

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