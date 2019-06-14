Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 6:18

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Глава японской компании Kokuka Sangyo Ютака Катада, которой принадлежит один из танкеров, атакованных в минувший четверг в Оманском заливе, заявил, что его раздражает отсутствие достоверной информации о произошедшем.

"Каждые 10-20 минут мы получаем разные порции информации. К настоящему моменту мы не можем предоставить вам детального объяснения того, что произошло", - сказал он журналистам на пресс-конференции.

Катада отметил, что у компании "есть вопросы по поводу того, почему целью атак был выбран именно наш танкер, а также испытываем гнев в связи с тем, что жизни членов экипажа судна поверглись опасности".

По сведениям, которые располагает Kokuka Sangyo, первый удар по танкеру был нанесен в тот момент, когда он следовал в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива. Машинное отделение было поражено неизвестным взрывным устройством, "похожим на артиллерийский снаряд", возник пожар, который удалось потушить силами экипажа, сообщила газета "Майнити симбун".

Второй удар по танкеру был нанесен через три часа после первого, когда он дрейфовал в связи с повреждением двигателя. Взрывное устройство попало ближе к носовой части судна.

Экипаж танкера эвакуировался на спасательных плотах и был подобран иностранным судном, проходившим поблизости, сообщило издание.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

1гк ад

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