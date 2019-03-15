Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 11:51

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Президент ассоциации "Познаём Евразию" и председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико призвал представителей европейского бизнеса повлиять на руководство своих стран, добиваясь смягчения санкций против России.

"Большие компании, большие предпринимательские ассоциации, малые и средние предприятия должны оказывать давление на собственные правительства, чтобы нынешнее положение изменилось", - сказал он.

Диалог, по мнению А.Фаллико, должен проходить как на местном уровне, так и на национальном и международном уровнях.

А..Фаллико призвал к диалогу в вопросе санкций.

"Нужно сосредоточиться на диалоге, на разных уровнях, прежде всего на уровне бизнеса, обратиться к дипломатии бизнеса", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса" на первом Евразийском диалоге "Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого Океана".

"Я очень верю в то, что у диалога будет положительный эффект", - заявил А.Фаллико.

В настоящее время в мире наблюдается период геополитического столкновения, отметил А.Фаллико.

"Мы переживаем уникальный период геополитического столкновения; как по уровню опасности и серьезности, так и по последствиям, к которым они могут привести", - отметил он.

А.Фаллико подчеркнул, что санкции против банков противоречат нормам ВТО. "Это со всех точек зрения незаконное действие противоречит духу и букве ВТО. Поэтому надо очень терпеливо пытаться нейтрализовать эти действия", - заявил он.

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