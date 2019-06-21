Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 17:06

Рим. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико в пятницу посоветовал бизнесу обращать внимание на незатронутые международными санкциями отрасли экономики России.

"Не слышал я катастрофических прогнозов, а вот реалистические прогнозы я слышал", - заявил он на Седьмом Евразийском семинаре в России, говоря об антироссийских санкциях.

"Конечно, мы находимся в сложной ситуации, и, как мне кажется, со стороны европейских стран произошла адаптация, поэтому мы должны воспользоваться возможностями тех отраслей, которые не были затронуты санкциями", - сказал Фаллико.

"Это очень важные, существенные возможности с точки зрения ведения как бизнеса и торговли, так и промышленности", - подчеркнул он.

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