Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 10:34

Тулуза. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава европейского аэрокосмического концерна Airbus SE Гийом Фори предупредил об угрозе выживанию компании в условиях пандемии коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на письмо Фори.

"Мы теряем деньги с небывалой скоростью, что угрожает существованию нашей компании", - написал он сотрудникам Airbus.

Фори заявил о необходимости срочных действий для восстановления финансового равновесия компании. Как сообщает французская газета Le Figaro, Airbus перевел около 3 тыс. сотрудников во Франции на неполную рабочую неделю и может пойти на дополнительное сокращение штата.

Ранее в апреле Airbus сообщил, что сократит производство самолетов на треть на фоне ограничения международных перелетов в связи с пандемией коронавируса.

Airbus планирует опубликовать в среду отчетность за первый квартал текущего года.

Акции компании в понедельник дешевеют на 2%. С начала года их стоимость упала на 61%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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