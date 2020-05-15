Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 20:42

Сиэтл. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Состояние основателя и главного исполнительного директора Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Джеффа Безоса может превысить $1 трлн в 2026 году, согласно расчетам консалтинговой фирмы Comparisun.

Таким образом, он станет первым в мире триллионером.

Глава крупнейшего в мире интернет-ритейлера остается богатейшим человеком даже после того, как в результате недавнего развода потерял часть состояния.

В Comparisun проанализировали рыночную стоимость 25 наиболее дорогих компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также состояние 25 богатейших людей. После этого эксперты рассчитали средний процентный подъем обоих показателей за последние пять лет и предположили аналогичные темпы роста в будущем, сообщает MarketWatch.

Исходя из этого чистая стоимость активов Безоса достигнет отметки в $1 трлн быстрее всего. В 2026 году ему будет 62 года.

Далее следует глава одной из крупнейших компаний-застройщиков в Китае Evergrande Group Сюй Цзяинь (или Хуэй Ка Янь), состояние которого может достичь этого уровня в 2027 году, когда ему будет 68 лет. Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) Джек Ма может войти в этот список третьим в 2030 году в возрасте 65 лет.

В отчете отмечается, что всего 11 из 25 богатейших людей мира имеют реальные шансы стать триллионерами до конца жизни. В их число входит также основатель и глава Facebook Inc. (SPB: FB) Марк Цукерберг - в 2036 году, когда ему будет 51 год.

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