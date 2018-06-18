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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 12:04 18.06.2018 - 12:04

Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Гендиректор концерна Audi Руперт Штадлер арестован по делу о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры города Мюнхен.

"В рамках расследования в связи с дизельным скандалом, который затронул Audi, прокуратура "Мюнхен 2" 18 июня 2018 года привела в исполнение ордер на арест председателя правления акционерного общества Audi, профессора Руперта Штадлера, ордер выдал суд Мюнхена по запросу прокуратуры", - сказано в сообщении пресс-службы. Компания Audi, штаб-квартира которой находится в Ингольштадте, принадлежит автоконцерну Volkswagen.

Прокуратура на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с дизельным скандалом, так называемым "дизельгейтом" и провела обыски в домах Р.Штадлера и одного из членов совета директоров концерна. Как сообщает пресс-служба, ордер на арест был приведен в исполнение из-за опасений правоохранительных органов, что подозреваемый избежит следствия.

Прокуратура обвиняет Р.Штадлера и еще одного члена правления компании в обмане и манипуляциях с программным обеспечением дизельных моторов автомобилей. Автомобили были снабжены программным обеспечением, которое при контроле показывал меньший уровень вредных выбросов, чем в действительности. Речь идет о дизельных двигателях типа ЕА 189 объемом 1,2, 1,6 и 2,0 литра. С 2009 года в США и ЕС было продано примерно 220 тысяч автомобилей, оснащенных такими моторами.

С конца 2015 года шесть членов правления Audi покинули свои должности, призывы подать в отставку звучали и в отношении Р.Штадлера.

1тф об

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