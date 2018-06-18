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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 11:18 18.06.2018 - 11:18

Вольфсбург. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Гендиректор концерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей, сообщают немецкие СМИ.

В пресс-службе группы Volkswagen, частью которой является Audi, подтвердили факт задержания Р.Штадлера, пишет Neue Osnabruecker Zeitung.

Прокуратура Мюнхена на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с "дизельгейтом" и провела обыски в домах Р.Штадлера и одного из членов совета директоров концерна.

Число ответчиков по делу Audi выросло до 20, согласно заявлениям мюнхенской прокуратуры, которые приводит Automobilwoche.

Служба финансово-экономической информации

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