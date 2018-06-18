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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 11:36 18.06.2018 - 11:36

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Берлин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Гендиректор концерна Audi Руперт Штадлер задержан по делу о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель автоконцерна Volkswagen.

"В настоящее время решается вопрос о возможном предварительном заключении. Учитывая, что расследование продолжается, мы не можем сообщить подробностей. Для господина Р.Штадлера действует презумпция невиновности", - сказал собеседник агентства.

Прокуратура Мюнхена на прошлой неделе предъявила Audi обвинения в связи с "дизельгейтом" и провела обыски в домах Р.Штадлера и одного из членов совета директоров концерна.

Число ответчиков по делу Audi выросло до 20, согласно заявлениям мюнхенской прокуратуры, которые приводит Automobilwoche.

1тф об

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