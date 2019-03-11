Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 9:51

Франкфурт. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Гендиректор крупнейшего германского банка Deutsche Bank AG Кристиан Севинг перестал возражать против идеи многомиллиардного слияния с главным конкурентом в Германии - Commerzbank AG, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сохранение низких процентных ставок и давление со стороны акционеров из-за слабых результатов Deutsche Bank заставляют его руководство рассматривать все варианты дальнейшего существования.

Один из источников FT заявил, что среди топ-менеджеров Deutsche Bank множатся опасения, что "некоторые заинтересованные стороны" намеренно усиливают давление, чтобы добиться быстрых действий в направлении слияния с Commerzbank.

Ранее сообщалось, что идея такого объединения банков очень нравится американской инвестгруппе Cerberus, которая является миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank. Причем руководство Deutsche Bank в прошлом году также привлекло Cerberus в качестве стратегического консультанта.

Кроме того, мысль о слиянии двух крупнейших коммерческих банков Германии получила определенную поддержку и в правительстве страны. По всей вероятности, власти ФРГ хотят создать крупный национальный банк, который станет надежным источником финансирования ориентированной на экспорт экономики и сможет составить конкуренцию лидирующим финкомпаниям Европы.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas - около 1,9 трлн евро.

Акции Deutsche Bank подорожали на 1,3% в ходе торгов в понедельник, Commerzbank - на 3,9%. За последние 12 месяцев капитализация Deutsche Bank и Commerzbank сократилась более чем на 40%.

Служба финансово-экономической информации

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