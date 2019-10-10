Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 13:51

Нью-Йорк. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Главный исполнительный директор американской технологической компании Facebook Inc. Марк Цукерберг даст показания в Конгрессе США по поводу проекта криптовалюты Libra.

Цукерберг будет единственным, кто выступит на слушании 23 октября, говорится в пресс-релизе на сайте комитета по финансовым услугам Палаты представителей США.

Facebook обнародовала план запуска криптовалюты, получившей название Libra, в июне. Согласно плану, пользователи новой валюты смогут расплачиваться ей, осуществляя покупки в Facebook и на сайтах в интернете, а также пересылать валюту друг другу.

Между тем проект подвергся существенной критике со стороны законодателей в США и других странах из-за ранее допущенной Facebook утечки данных пользователей и сомнений в том, что компания сможет помешать использовать Libra в мошеннических целях, в том числе для отмывания денег.

Председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотерс и другие законодатели призвали Facebook отказаться от проекта. По словам Цукерберга, Facebook не будет развивать проект в США, пока не развеет опасения регуляторов.

"Марк ждет возможности выступить перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей и ответить на вопросы законодателей", - говорится в заявлении представителя Facebook.

Согласно плану Facebook, Libra будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - общее название криптовалют, которые обеспечены национальными валютами и активами). Facebook ставит цель избежать существенных колебаний стоимости Libra, чтобы криптовалюту можно было использовать для ежедневных транзакций.

С целью получить одобрение регуляторов Facebook создала организацию Libra Association, которая будет принимать решения относительно криптовалюты.

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