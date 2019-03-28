Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 3:26

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду встретился с генеральным директором Google Сундаром Пичаем.

"Только что встретился с Сундаром Пичаем, президентом Google, у которого, очевидно, все довольно неплохо. Он решительно заявил, что полностью предан военным США, а не китайским военным", - написал Д.Трамп в Twitter.

Он также добавил, что на встрече обсуждались "политическая справедливость" и различные вещи, которые компания может сделать для страны.

"Встреча закончилась очень хорошо", - отметил президент США.

В свою очередь, представитель Google, отвечая на запрос The Hill, сообщил, что встреча с Д.Трампом была "продуктивной".

"Мы рады продуктивным беседам с президентом об инвестировании в будущее американской рабочей силы, развитии передовых технологий и нашей постоянной приверженности работе с правительством США", - заявил представитель компании.

Как сообщается, С.Пичай также должен был встретиться с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом в среду, чтобы обсудить операции Google в Китае и ее нежелание работать на Пентагон.

Ранее президент США Д.Трамп обвинил Google в помощи военным Китая.

"Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!" - написал он в Twitter 17 марта.

Д.Трамп не уточнил, в чем именно заключается помощь Китаю.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным делам заявил, что работа Google косвенным образом приносит пользу китайским военным. Дж.Данфорд также не пояснил, на чем основывается этот вывод.

1вз ад

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