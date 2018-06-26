Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:55 26.06.2018 - 11:55

Нью-Йорк. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Дэвид Кери, президент подразделения медиаконгломерата Hearst Communications, занимающегося выпуском журналов, покинет компанию в конце 2018 года, пишет Forbes.

Он останется председателем правления подразделения Hearst Magazines до конца 2019 года.

Как стало известно из сообщения CEO Hearst Стивена Суорца для сотрудников компании, Д.Кери перейдет на работу в Гарвардский университет, где станет одним из руководителей программы Advanced Leadership Initiative.

Д.Кери возглавил Heart Magazines в 2010 году, до этого он работал в Conde Nast, где был издателем журнала The New Yorker в 1998-2005 годах.

Hearst издает порядка 30 журналов, включая Cosmopolitan, Elle, Esquire и Men's Health. Также корпорации принадлежит рейтинговое агентство Fitch, более 30 телеканалов и ряд газет, включая San Francisco Chronicle.

йй аш об

Neuer Inhalt Horizontal Line